«Визит Пелоси на Тайвань приведёт к войне»: китаист Кашин — о том, как может развиваться конфликт Пекина и Тайбэя

Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань резко обострил отношения между Пекином и Тайбэем. Корреспондент RT обсудил с директором Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, специалистом по китайскому военно-промышленному комплексу Василием Кашиным, может ли это обострение привести к реальному военному конфликту и каким будет сценарий противостояния.

— Насколько велик риск начала войны между Китаем и Тайванем?

— Риск, увы, чрезвычайно велик. Другое дело, что вооружённый конфликт начнётся не прямо сейчас, на мой взгляд. Тем не менее случившееся — это поворотная точка в эскалации этого конфликта. Дальше противостояние будет нарастать. Дальше будет попытка экономической блокады, попытка удушить экономически, демонстративные учения и пуски ракет, какие-то отдельные перестрелки и провокации.

Для Китая вернуть Тайвань — принципиальный вопрос. Напомню, что начальник Объединённого штаба Центрального военного совета КНР генерал Ли Цзочэн прямо заявлял, что Пекин не исключает силовых методов воссоединения. В какой-то момент эскалация с огромной долей вероятности может привести к войне. Точка отсчёта — сегодняшний визит Нэнси Пелоси. КНР считает эту территорию своей, а третий человек в американской иерархии летит туда без спроса. Для КНР это оскорбление.

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— В случае если Пекин решится на военную операцию, то как она будет проходить? Это будет высадка десанта, авиационный или ракетный удар?

— На первом этапе Народно-освободительная армия Китая (НОАК) нанесёт ракетный и авиационный удары. Это будет сделано одновременно с кибератаками. Главная задача — подавить противовоздушную и противоракетную оборону противника.

Также задача первого этапа будет состоять в том, чтобы уничтожить авиацию Тайваня и добиться превосходства в воздухе. Это реальный план, так как остров достаточно маленький — 36 тыс. кв. км. Для сравнения: площадь Украины составляет 600 тыс. кв. км. Тайвань насквозь простреливается ракетами малой и средней дальности с территории Китая. У КНР огромное количество таких ракет. Простреливается он и дальнобойными реактивными системами залпового огня PHL-16.

А вот военных аэродромов у Тайваня не очень много, и все их координаты хорошо известны. Часть самолётов может быть уничтожена прямо там, а другим просто будет некуда возвращаться.

Если первая часть плана будет реализована, то Китай попробует использовать десант. Шанс на успех у операции будет высок, но это не будет лёгкая задача. В любом случае это будет крупнейшая в мире десантная операция со времён Второй мировой войны. И если у Китая получится, то это будет грандиозный успех.

— Что Тайвань может противопоставить китайской армии?

— Во-первых, у Тайваня очень мощная система ПРО и ПВО. Это, кстати, не только американские системы Patriot, о которых много говорят, но и собственные разработки «Тяньгун-1», «Тяньгун-2» и «Тяньгун-3» («Небесный лук — 1», «Небесный лук — 2» и «Небесный лук — 3»). По своим характеристикам они не хуже Patriot, а вполне на его уровне. По отдельным характеристикам даже лучше. Скажем, «Тяньгун-3» работает на высоте 30 тыс. км, а Patriot — на 24 тыс. И гарантировать на 100%, что Китай сломает ПВО Тайваня, нельзя. А если сломает, то как быстро, тоже непонятно.

Во-вторых, всё побережье Тайваня утыкано артиллерией. Если и когда десант состоится, это будет трудная высадка — там будет очень тяжело продвигаться. Тайбэй десятки лет готовился к атаке, строил мощные укреплённые районы. Продвигаться там будет очень сложно. Это не будет лёгкой прогулкой.

— Если возникают такие сложности, а Китай обладает, как вы сказали, огромным количеством ракет, при этом остров простреливается насквозь, то не решится ли Пекин просто разрушать всё, что там есть?

— Теоретически НОАК может вообще уничтожить всю гражданскую инфраструктуру на острове и создать там ситуацию «гуманитарного ада». Но китайцы на это не пойдут. Они хотят присоединить Тайвань, а не уничтожить там всё живое.

— Вашингтон вмешается в конфликт?

— Вашингтон точно вмешается, но непонятен характер этого вмешательства. Что он сделает точно — так это будет снабжать Тайвань развединформацией. Средствами радиолокационной борьбы своих самолётов он будет давить радары китайских самолётов и средства наведения ракет. Это, кстати, создаст для Китая дополнительные сложности в том, чтобы сломать ПРО Тайваня. Плюс это будут ответные кибератаки.

— США прямо военным образом заступились бы за Тайвань? Будут ли они атаковать китайские самолёты и корабли?

— Наверняка этого никто не знает. США слишком завязли на Украине.