Пелоси намерена посетить Тайвань несмотря на предупреждения Китая

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в рамках своего турне по Азии может посетить Тайвань, несмотря на предупреждения со стороны официального Пекина о возможном ответе на такое развитие событий. Госсекретарь США Энтони Блинкен на этом фоне заявил, что ответственность за создание напряжённости в случае визита Пелоси на Тайвань якобы будет полностью лежать на Китае.

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