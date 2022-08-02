Пелоси намерена посетить Тайвань несмотря на предупреждения Китая
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- © Ratima Sritangwong / EyeEm
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02 августа 2022
Китай примет меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
«Мы уделяем пристальное внимание маршруту Пелоси, и, если США будут действовать, не считаясь с мнением других, Китай непременно примет решительные и жёсткие меры для защиты суверенитета и интересов безопасности», — приводит слова дипломата РИА Новости.
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Два авианосца, стоящие на вооружении Народно-освободительной армии Китая, вышли в море на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщают китайские СМИ.
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Визит Пелоси на Тайвань способен привести к вооружённому конфликту, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
«Если в США через визит спикера палаты представителей конгресса Пелоси попытаются доказать, что янки вправе летать и плыть туда, куда хотят, вопреки желанию других, приземлившись сегодня на острове Тайвань... Если при этом КНР решит любой ценой доказать миру, что Тайвань — часть её суверенной территории, последнее признаёт как РФ, так и ООН, формально даже США», — написал Климов в своём Telegram-канале.
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Агентство Bernama сообщило, что спецборт с Пелоси приземлился на базе Королевских ВВС Малайзии в Субанге.
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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что возможный визит Пелоси на Тайвань не означает каких-либо изменений американской политики в отношении острова.
Он отметил, что Соединённые Штаты ожидают разрешения всех существующих разногласий с КНР вокруг Тайваня дипломатическим путём.