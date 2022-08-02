В МИД России назвали визит Пелоси на Тайвань «явной провокацией» США
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Об этом говорится на сайте российского ведомства.
«2 августа на Тайвань прибыла спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Рассматриваем её визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР», — говорится в сообщении.
В МИД России подчеркнули, что отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая.
2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя. После этого американский политик сошла с самолёта.
Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань.