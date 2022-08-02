В МИД России назвали визит Пелоси на Тайвань «явной провокацией» США

В Министерстве иностранных дел России заявили, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является «явной провокацией» Соединённых Штатов.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«2 августа на Тайвань прибыла спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Рассматриваем её визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР», — говорится в сообщении.

В МИД России подчеркнули, что отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая.

2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя. После этого американский политик сошла с самолёта.

Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань.