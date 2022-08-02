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В МИД России назвали визит Пелоси на Тайвань «явной провокацией» США

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является «явной провокацией» Соединённых Штатов.
В МИД России назвали визит Пелоси на Тайвань «явной провокацией» США
  • AFP
  • © Handout / CNA

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«2 августа на Тайвань прибыла спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Рассматриваем её визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР», — говорится в сообщении.

В МИД России подчеркнули, что отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая.

2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя. После этого американский политик сошла с самолёта.

Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань.

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