«Провокация ещё больше подорвёт авторитет»: как в Китае предостерегают США от эскалации двусторонних отношений

Борьба США против Китая не может кончиться ничем хорошим, заявил глава МИД КНР Ван И. По его словам, провокации Штатов лишь усугубляют ситуацию в Тайваньском проливе, подрывая доверие к Вашингтону. Министр подчеркнул, что статус-кво в регионе сегодня пытаются изменить именно Соединённые Штаты, которые рассчитывают использовать ситуацию для сдерживания Пекина. Эксперты отмечают, что масштабная конфронтация не отвечает интересам ни Китая, ни США. Однако если Вашингтон продолжит придерживаться своей политики в регионе, Пекин даст на это ответ, в частности переориентировав финансовые потоки, которые раньше шли в США, уверены аналитики.

Попытки США бороться с Китаем не кончатся ничем хорошим для Вашингтона, заявил в интервью местным СМИ министр иностранных дел КНР Ван И. При этом он подчеркнул, что те меры, которые Пекин принял после визита в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, были «обоснованны, необходимы и соразмерны».

«Преднамеренная провокация в тайваньском вопросе только ещё больше подорвёт авторитет США. Кто превратит китайский народ численностью 1,4 млрд в своих врагов, тот плохо кончит», — отметил дипломат.

По его словам, действия Китая направлены на поддержание мира и региональной стабильности, тогда как провокации США противоречат нормам международных отношений. Ван И также указал на ложность утверждений стран G7 о том, что якобы именно китайские контрмеры привели к эскалации в регионе.

«Отнюдь не Китай пытается изменить существующий статус-кво в Тайваньском проливе, а США, которые с помощью проблемы Тайваня пытаются сдерживать Китай, а также тайваньские власти с их несбыточными мечтами о том, чтобы добиться независимости с помощью США», — подчеркнул он.

В этой связи министр допустил, что Соединённые Штаты вместе со своими союзниками могут попытаться устроить новый, более масштабный кризис в регионе.

«Мы и дальше будем проявлять бдительность в отношении намерений США по развёртыванию ещё большего количества войск в этом районе и попыток создания ещё большего кризиса, будем следить за тем, что силы «независимого Тайваня», неверно оценивая обстановку, вступают в сговор с внутренними и внешними сторонами», — указал Ван И.

По его словам, в Пекине полны решимости отстаивать свои интересы в Тайваньском проливе, что зафиксировано в Белой книге, выпущенной по этому вопросу.

Почётный караул НОАК в ходе церемонии поднятия флага на площади Тяньаньмэнь

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На этой неделе канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня опубликовала документ под названием «Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху», в котором изложено видение Пекина дальнейших отношений с островом. В нём говорится, что власти КНР будут прикладывать все усилия, чтобы процесс воссоединения проходил мирно, однако не исключают потенциального применения силы в ответ на вмешательство извне в этот вопрос.

«Оставляем за собой право принять все необходимые меры против вмешательства внешних сил и любой сепаратистской деятельности, которые никоим образом не направлены против наших соотечественников на Тайване. Немирные средства — крайняя мера при непреодолимых обстоятельствах», — отмечается в Белой книге.

Резонансный визит

Ситуация вокруг Тайваня обострилась в связи с визитом на остров спикера нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси, которая занимает третий по значимости пост в государственной иерархии Соединённых Штатов. Она стала первым за последние 25 лет американским чиновником такого уровня, посетившим остров.

Её поездка, проходившая 2—3 августа, вызвала резкую реакцию со стороны Пекина, который назвал этот шаг нарушением принципа одного Китая. Руководство КНР ещё до того, как Пелоси посетила Тайбэй, предупреждало Белый дом, что в ответ на провокацию примет жёсткие меры. После визита Вооружённые силы КНР начали масштабные военные манёвры с ракетными стрельбами в шести зонах акватории вокруг Тайваня. 10 августа командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) объявило об успешном выполнении всех поставленных задач.

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5 августа МИД КНР объявил, что китайская сторона вводит санкции против Пелоси и её ближайших родственников. Помимо этого, было приостановлено сотрудничество с США по ряду направлений. В Белом доме рестрикции против спикера палаты представителей сочли неоправданными, заявив, что она имела право посетить Тайвань. Там также назвали безответственным сворачивание двусторонних контактов между странами.

«Китай в действительности не просто наказывает за счёт этих действий Соединённые Штаты. Он в действительности наказывает весь мир», — цитирует ТАСС координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Сама Пелоси сочла реакцию Китая на свой визит чрезмерной. В интервью телеканалу MSNBC 9 августа она заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин ведёт себя «как напуганный задира».

«Я считаю, что положение (Си Цзиньпина. — RT) очень шаткое. У него проблемы с экономикой... И всё это в преддверии съезда (Коммунистической партии Китая. — RT), на котором он надеется быть переизбранным», — сказала политик.

Выступая на следующий день на пресс-конференции в Вашингтоне, Пелоси заявила, что её посещение острова не идёт вразрез со сложившимися между США и Китаем отношениями. При этом спикер добавила, что американская сторона не намерена перестать поддерживать Тайвань.

«Целью нашего визита было продемонстрировать, что нас связывают тесные отношения, основанные на статус-кво, который мы поддерживаем... Мы не позволим Китаю изолировать Тайвань», — сказала она.

Позднее координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл заявил, что США в ближайшее время намерены отправить в регион свои корабли, которые пройдут через Тайваньский пролив.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и президент Тайваня Цай Инвэнь

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© Wang Yu Ching/Taiwan Presidentia/Keystone Press Agency

Между тем в МИД КНР подчеркнули, что визит Пелоси на Тайвань «не имел ничего общего с демократией» и что, если спикер так обеспокоена вопросом соблюдения прав человека, ей следовало бы посетить страны, в которых США проводили военные операции.

«Если Пелоси правда очень беспокоится о демократии и правах человека, то ей лучше нанести визиты в Афганистан, Ирак, Сирию и Ливию, где она сможет выразить раскаяние за гибель от рук военных США сотен тысяч мирных жителей. Там она также сможет пообещать, что подобные акты жестокости, причиной которых стало нарушение США Устава ООН и норм международного права, больше не повторятся», — заявил на брифинге 12 августа официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь.

«Не будут стрелять себе в ногу»

Эксперты сходятся во мнении, что ни Китаю, ни США сейчас не нужен полномасштабный конфликт. Однако, как отметил в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, предупреждение Ван И об опасности ссор с Китаем говорит о том, что Пекин готов предпринимать решительные действия в случае угрозы своим интересам, особенно со стороны США.

«США сегодня — слабеющий гегемон, роль которого в мире уменьшается как в экономической, так и в военно-политической сфере. Будущее за Китаем, и в Пекине это понимают, поэтому постепенно будут действовать в отношении американцев всё более жёстко, если те продолжат свои провокации», — сказал он.

По мнению эксперта, КНР в ближайшем будущем начнёт укреплять стратегическое партнёрство с традиционными противниками США: Россией, Ираном, рядом стран Латинской Америки.

«Китай уже начал переориентировать финансовые потоки, которые раньше направлял в США, на Евразию, Африку и Латинскую Америку. Однако делает он это постепенно, чтобы резкими телодвижениями не нанести вред своей экономике, которую США пытаются сдерживать», — добавил он.

Эту точку зрения разделяет руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«В Китае не будут бросаться в крайности и вводить пакеты санкций. Китайцы в этом отношении очень прагматичны. Если экономические рестрикции с их стороны и последуют, то они будут ограниченными. Пекин в противостоянии с США может сделать ставку на развитие экономического сотрудничества с такими неугодными Вашингтону странами, как Россия и Иран», — сказал он в разговоре с RT.

В свою очередь, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в комментарии RT допустил, что США могут попытаться устроить новый кризис в Тайваньском проливе.

«Тайвань для них — возможность задеть Китай и продемонстрировать, что США могут управлять процессами по всему миру. К тому же им в некоторой степени удалось сформировать антикитайскую коалицию, которая может создать Пекину проблемы и в экономической, и в военной сфере. Однако не факт, что входящие в эту клику государства будут так же безоговорочно слушаться распоряжений США, как Европа», — пояснил аналитик.

Мнения о том, что не все союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе готовы идти до конца в сдерживании Китая, придерживается и Владимир Батюк.

«В Азии умеют отделять политику от экономики. Несмотря на очень напряжённую ситуацию вокруг Тайваня, Китай остаётся основным экономическим партнёром и самого Тайбэя. То же самое можно сказать про Южную Корею, Японию и все остальные государства региона. Эти страны не будут подобно Европе стрелять себе в ногу по приказу США во имя «высших идеалов». Так что есть основания думать, что американские партнёры и союзники в этом регионе будут не разжигать конфронтацию, а наоборот, всячески сдерживать её», — резюмировал эксперт.