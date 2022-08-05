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В МИД Китая анонсировали санкции против Пелоси из-за визита на Тайвань

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Китай введёт санкции в отношении спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и её ближайших родственников из-за поездки на Тайвань. Об этом сообщили в МИД КНР.
В МИД Китая анонсировали санкции против Пелоси из-за визита на Тайвань
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что визит Пелоси является жёстким вмешательством во внутреннюю политику Китая. Поездка на Тайвань нанесла серьёзный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.

«На основании соответствующего законодательства КНР китайская сторона приняла решение наложить санкции на Пелоси и её ближайших родственников после её провокационных действий», — говорится в заявлении на сайте МИД Китая.

3 августа Пелоси завершила визит на Тайвань и направилась в Южную Корею.

Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал визит председателя палаты представителей США на Тайвань со стремлением Вашингтона продемонстрировать свою вседозволенность и безнаказанность.

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