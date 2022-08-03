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Лавров связал визит Пелоси на Тайвань со стремлением США доказать свою безнаказанность

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал визит председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань со стремлением Вашингтона продемонстрировать свою вседозволенность и безнаказанность.
Лавров связал визит Пелоси на Тайвань со стремлением США доказать свою безнаказанность
  • AP

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином.

Лавров отметил, что не берётся судить, что двигало американской стороной в данной ситуации. При этом он добавил, что у него не вызывает сомнений, что «это отражает ту же самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации».

«Это стремление доказать всем и вся безнаказанность и проявлять свою вседозволенность. Что хочу, то и ворочу — примерно так», — сказал министр.

Ранее председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выразила мнение, что причиной «большой шумихи» вокруг её визита на Тайвань является занимаемая ею должность.

Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.

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