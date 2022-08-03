Пелоси назвала причиной «большой шумихи» вокруг её визита на Тайвань свою должность
- AP
Об этом она заявила в ходе пресс-конференции по результатам встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь.
По её словам, члены американского конгресса посещали раньше Тайвань, а некоторые из них совершали поездки на остров «ранее в этом году».
«Полагаю, они (власти Китая) подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или предлогом», — цитирует её ТАСС.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала визит Пелоси на остров демонстрацией пренебрежения США правами других стран.
Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.