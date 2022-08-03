Пелоси назвала причиной «большой шумихи» вокруг её визита на Тайвань свою должность

Председатель палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что причиной «большой шумихи» вокруг её визита на Тайвань является занимаемая ею должность.

Об этом она заявила в ходе пресс-конференции по результатам встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь.

По её словам, члены американского конгресса посещали раньше Тайвань, а некоторые из них совершали поездки на остров «ранее в этом году».

«Полагаю, они (власти Китая) подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или предлогом», — цитирует её ТАСС.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала визит Пелоси на остров демонстрацией пренебрежения США правами других стран.

Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.