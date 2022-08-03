Захарова: США визитом Пелоси на Тайвань показали пренебрежение правами других стран
Таким образом дипломат отреагировала на вызов американского посла в КНР Николаса Бернса властями Китая на фоне поездки Пелоси.
«Он (посол Николас Бернс. — RT) понимает, что своей провокацией США в очередной раз показали пренебрежение правами других государств. И теперь уж точно не американцам рассказывать про уважение международного права, если Вашингтон нарушил свои обязательства перед Пекином», — написала Захарова в своём Telegram.
Она также обратила внимание на молчание американского посольства в Китае — «обычно активные» западные дипломаты за минувшие два дня не сделали ни одной публикации.
«А что так? Американские дипломаты буквально проглотили язык и забились в угол. Очевидно, боятся праведного гнева китайской общественности. И правильно делают. Трудолюбивый китайский народ такого отношения к себе не заслужил», — заключила дипломат.
2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя.
Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.
Тихоокеанское командование США, в свою очередь, подтвердило факт размещения военных кораблей в районе Южно-Китайского моря из-за поездки американского политика.