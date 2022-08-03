Захарова: США визитом Пелоси на Тайвань показали пренебрежение правами других стран

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань продемонстрировал пренебрежение США правами других стран, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Таким образом дипломат отреагировала на вызов американского посла в КНР Николаса Бернса властями Китая на фоне поездки Пелоси.

«Он (посол Николас Бернс. — RT) понимает, что своей провокацией США в очередной раз показали пренебрежение правами других государств. И теперь уж точно не американцам рассказывать про уважение международного права, если Вашингтон нарушил свои обязательства перед Пекином», — написала Захарова в своём Telegram.

Она также обратила внимание на молчание американского посольства в Китае — «обычно активные» западные дипломаты за минувшие два дня не сделали ни одной публикации.

«А что так? Американские дипломаты буквально проглотили язык и забились в угол. Очевидно, боятся праведного гнева китайской общественности. И правильно делают. Трудолюбивый китайский народ такого отношения к себе не заслужил», — заключила дипломат.

2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя.

Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.

Тихоокеанское командование США, в свою очередь, подтвердило факт размещения военных кораблей в районе Южно-Китайского моря из-за поездки американского политика.