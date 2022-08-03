РИА Новости: США разместили военные корабли в районе Южно-Китайского моря
«Я могу подтвердить, что ударная группа «Рональд Рейган», в том числе авианосец «Рональд Рейган» (CVN 76), эсминцы USS Higgins (DDG 76), USS Antietam (CG54), USS Chancellorsville (CG 62) проводит рутинное патрулирование в Южно-Китайском море и Филиппинском море», — заявил РИА Новости представитель командования.
Ранее Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.
Вечером 2 августа Министерство иностранных дел Китая также выразило решительный протест в связи с визитом Пелоси.