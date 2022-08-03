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Пелоси завершила визит на Тайвань

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Самолёт спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси вылетел из тайваньского аэропорта Суншань в городе Тайбэй.
Пелоси завершила визит на Тайвань
  • AP
  • © Taiwan Presidential Office

Визит американской чиновницы продлился более 19 часов, передаёт РИА Новости.

Самолёт Пелоси направляется в Южную Корею.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин обязательно примет все необходимые контрмеры в связи с визитом Пелоси на Тайвань.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал поездку председателя палаты представителей США на Тайвань со стремлением Вашингтона продемонстрировать свою вседозволенность и безнаказанность.

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