Пелоси завершила визит на Тайвань

Самолёт спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси вылетел из тайваньского аэропорта Суншань в городе Тайбэй.

Визит американской чиновницы продлился более 19 часов, передаёт РИА Новости.

Самолёт Пелоси направляется в Южную Корею.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин обязательно примет все необходимые контрмеры в связи с визитом Пелоси на Тайвань.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал поездку председателя палаты представителей США на Тайвань со стремлением Вашингтона продемонстрировать свою вседозволенность и безнаказанность.