МИД Китая: Пекин применит все необходимые контрмеры в связи с визитом Пелоси на Тайвань

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин обязательно применит все необходимые контрмеры в связи с визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом она сообщила на брифинге, отвечая на вопрос журналиста.

«Пелоси посетила Тайвань, невзирая на настойчивые протесты Китая. Китай примет все необходимые контрмеры, чтобы решительно защитить национальный суверенитет и территориальную целостность», — цитирует ТАСС представителя МИД.

По её словам, поездка Пелоси в Тайбэй подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе. Она также добавила, что США и другие сторонники независимости Тайваня понесут ответственность за контрмеры и санкции Пекина против Америки.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что США могут в скором времени заключить торговое соглашение с Тайванем.