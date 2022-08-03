военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

МИД Китая: Пекин применит все необходимые контрмеры в связи с визитом Пелоси на Тайвань

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин обязательно применит все необходимые контрмеры в связи с визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
МИД Китая: Пекин применит все необходимые контрмеры в связи с визитом Пелоси на Тайвань
  • AP
  • © Taiwan Presidential Office

Об этом она сообщила на брифинге, отвечая на вопрос журналиста.

«Пелоси посетила Тайвань, невзирая на настойчивые протесты Китая. Китай примет все необходимые контрмеры, чтобы решительно защитить национальный суверенитет и территориальную целостность», — цитирует ТАСС представителя МИД.

По её словам, поездка Пелоси в Тайбэй подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе. Она также добавила, что США и другие сторонники независимости Тайваня понесут ответственность за контрмеры и санкции Пекина против Америки.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что США могут в скором времени заключить торговое соглашение с Тайванем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить