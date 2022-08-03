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Пелоси: США скоро могут заключить торговое соглашение с Тайванем

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что США могут в скором времени заключить торговое соглашение с Тайванем.
Пелоси: США скоро могут заключить торговое соглашение с Тайванем
  • AP
  • © Taiwan Presidential Office

Об этом она сообщила в ходе совместной пресс-конференции с главой администрации острова Цай Инвэнь.

«Мы обсудили торговое соглашение, которое может быть заключено, причём скоро», — передаёт слова Пелоси РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров связал визит председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань со стремлением Вашингтона продемонстрировать свою вседозволенность и безнаказанность.

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