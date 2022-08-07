«Выслужиться перед Вашингтоном и позлить Пекин»: почему делегация Литвы решила посетить Тайвань после визита Пелоси

На Тайвань прибыла делегация Литовской Республики во главе с замминистра транспорта и коммуникаций. Сообщается, что цель поездки литовских делегатов — «укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей». Ранее, говоря о визите спикера палаты представителей конгресса США на Тайвань, министр иностранных дел Литвы заявил, что своим посещением Нэнси Пелоси якобы «отворила дверь» на остров «ещё шире». Он также выразил уверенность, что очень скоро туда «придут другие защитники свободы и демократии». По мнению экспертов, Вильнюс намеренно копирует США, однако для Литвы такая инициатива может обернуться болезненным сокращением связей с Китаем в условиях экономического кризиса в самой балтийской республике, считают аналитики.

Делегация Литвы прибыла на Тайвань во главе с замминистра транспорта и коммуникаций республики Агне Вайцюкевичюте, сообщает тайваньский МИД в своём Twitter.

«Тайвань с величайшей радостью приветствует Агне Вайцюкевичюте и её делегацию! Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы весьма продуктивно провести свой пятидневный визит, направленный на укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых отраслях будущего», — говорится в сообщении ведомства.

Литовская делегация намерена, в частности, встретиться с представителями тайваньского Министерства транспорта и посетить производство электробусов.

Также по теме «Затронула основу китайско-американских отношений»: как складывалась ситуация вокруг прилёта Пелоси на Тайвань В китайском МИД выразили протест в связи с прилётом делегации во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань....

Стоит отметить, что визит чиновников из Литвы проходит на фоне эскалации напряжённости вокруг Тайваня после посещения острова спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин расценил этот визит как провокацию, которая нарушает принцип «одного Китая». В качестве ответной меры китайская сторона начала военные учения со стрельбами возле Тайваня, а также отменила ряд встреч с американскими коллегами и прервала сотрудничество по нескольким направлениям, в том числе в военной сфере. Кроме того, Пекин пригрозил Вашингтону «серьёзными последствиями» из-за визита спикера нижней палаты американского конгресса.

Однако, по мнению главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, своим визитом Пелоси якобы «отворила дверь на Тайвань ещё шире». При этом он выразил уверенность, что на остров «очень скоро придут другие защитники свободы и демократии». Об этом он написал в своём Twitter.

МИД Тайваня, в свою очередь, поблагодарил дипломата за решение поддержать остров, отметив, что Литва — единственный партнёр Тайбэя в ЕС.

«В период, когда авторитарные лидеры усиливают давление на свободный мир, искреннюю признательность вызывает поддержка со стороны таких друзей Тайваня в Литве, как Габриэлюс Ландсбергис», — отметили в тайваньском внешнеполитическом ведомстве.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвани

AP

© Taiwan Presidential Office

Однако Китай осудил заявление главы литовского МИД. В комментарии на сайте китайского дипломатического представительства в Литве слова Ландсбергиса назвали «ошибочными высказываниями», которые ещё больше вредят двусторонним отношениям.

«Призван показать лояльность»

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, организовав визит своей делегации на Тайвань спустя всего несколько дней после посещения острова спикером Нэнси Пелоси, Литва «намеренно копирует США».

«Такой шаг призван продемонстрировать Соединённым Штатам лояльность Литвы и её готовность поддерживать любой курс внешней политики Вашингтона, в том числе стратегию по Тайваню. Совершенно ясно, что пафосная цель «укрепить стратегическое сотрудничество между сторонами» — лишь предлог для визита литовской делегации», — заявил эксперт в беседе с RT.

При этом Оленченко считает, что поездка представителей Литвы на Тайвань была согласована с США.

Также по теме «Напоминают о себе»: как страны Прибалтики призывают США за противостоянием с КНР не забывать о России Вашингтон не должен забывать о России на фоне растущих вызовов со стороны Китая. Об этом в совместном интервью заявили главы МИД...

«Поддержка Литвой Тайваня — это часть стратегии Вашингтона по легитимизации своих действий на острове. При этом именно глава литовского МИД Ландсбергис, который возлагал надежды на то, что Тайвань посетят «другие защитники свободы и демократии», играет роль американского рупора, призывающего остальных к действиям. Американцы заинтересованы в том, чтобы представители других стран тоже приехали на Тайвань», — отметил аналитик.

По мнению Оленченко, истинная цель всей этой затеи — показать Китаю, что США якобы не одиноки в своём намерении поддерживать отношения с Тайванем.

Схожей позиции придерживается и президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. По его мнению, своей поездкой на Тайвань Литва хочет заработать «какие-то галочки в глазах американских властей».

«Для такого рода контактов Вильнюса и Тайбэя нет никакой основы, кроме желания выслужиться перед Вашингтоном и позлить Пекин. Для экономики Литвы это абсолютно бессмысленный визит, поскольку не принесёт республике никаких экономических выгод, в частности в силу ограниченных возможностей сторон по торговому взаимодействию. Это политический тупик», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Как пояснил Межевич, грузы из Тайваня в Литву могут попадать лишь за счёт очень сложно выстроенной логистики. Но это экономически нецелесообразно.

Литовская делегация на Тайване

© МИД Китайской республики Тайвань

«Китай не оставит без внимания»

Между тем аналитики обратили внимание на статусность литовской делегации. По их мнению, несмотря на стремление Вильнюса угодить Вашингтону, Литва не направила в Тайвань представителей более высокого ранга, чем замминистра транспорта и коммуникаций. Как отмечают эксперты, Вильнюс опасается дальнейшего ухудшения отношений с Пекином, что литовской стороне было бы крайне невыгодно с точки зрения экономического взаимодействия.

«Литва опасается полного разрушения выгодных связей с Китаем, но в то же время хочет угодить США. Поэтому для поддержания двусторонних отношений литовскую делегацию возглавил представитель непрофильного министерства», — пояснил Владимир Оленченко.

В свою очередь, Николай Межевич отметил, что в условиях усугубляющегося экономического кризиса Литва не может позволить себе лишиться всех экономических связей с Китаем.

Также по теме «Прямой выход к Балтике»: как Латвия и Эстония стремятся привлечь китайский бизнес Президенты Латвии и Эстонии практически одновременно совершили визиты в Китай, где их принял лидер КНР Си Цзиньпин. Оба прибалтийских...

Напомним, отношения Литвы и КНР обострились в 2021 году, после того как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня. В связи с этим МИД Китая выразил Литве протест, а позже понизил уровень дипломатических отношений до поверенного в делах. Кроме того, правительство КНР приостановило грузовые железнодорожные перевозки в Литву и уменьшило кредитный лимит для литовских предприятий.

«В Китае прекрасно представляют экономические возможности Литвы и при желании могут надавить на нужные рычаги, чтобы ухудшить жизнь в этой стране, которая сейчас и так сталкивается с невероятным ростом цен, высокой инфляцией и другими признаками кризисного времени. Поэтому заявления о намерении Литвы и Тайваня укреплять деловые связи в передовых отраслях будущего выглядят на этом фоне просто смешно: у Вильнюса для этого сейчас слишком много проблем в экономике», — отметил Межевич.

Напомним, по данным Евростата от 29 июля, Литва занимает второе после Эстонии место в еврозоне по уровню годовой инфляции, которая в июне достигла 20,5% (в январе этот показатель составлял 12,3%).

При этом, по словам экспертов, на рост инфляции значительно влияет повышение стоимости энергоресурсов. По данным латвийского оператора систем управления электроэнергией АО Augstsprieguma tīkls (AST), в июле среднемесячная цена на электричество в Литве поднялась до рекордных €305,36/МВт·ч. Кроме того, был зафиксирован исторически высокий показатель почасовой стоимости электроэнергии: 21 июля с 18:00 до 19:00 — €2100,08/МВт·ч.

Как отмечает Межевич, из-за рекордной дороговизны электроэнергии в Литве значительно возрастает и стоимость продуктов, как следствие — заметно беднеет население.

МИД Литвы

© Wikimedia commons

По данным литовских СМИ, сбережения жителей балтийской республики начали таять. Источники в банковской сфере сообщают, что с начала года отложенных денег у клиентов стало на €180 млн меньше. Растут и задолженности литовцев: с декабря 2021 по июнь 2022 года долги увеличились на €12 млн.

По мнению аналитиков, в условиях таких экономических проблем возможный жёсткий ответ Пекина на визит делегации Литвы на Тайвань может оказаться для Вильнюса весьма болезненным.

«Китай не оставит это без внимания, несмотря на то что отношения с Литвой и так уже значительно сокращены. Но у Пекина ещё остаются инструменты, чтобы негативно воздействовать на литовскую экономику, поскольку экономические связи между странами ещё существуют. А в условиях кризиса в Литве любой подобный шаг Пекина может ощутимо больно ударить по балтийской республике», — заключил эксперт.