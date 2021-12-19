«Потери будут слишком велики»: зачем Литва намерена остановить транзит продукции «Беларуськалия» через свою территорию

Официальный Вильнюс разрабатывает меры, направленные на остановку транзита продукции «Беларуськалия» через Литву. При этом министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис допустил, что грузовые потоки, от которых планирует отказаться Литва, могут пойти через другие государства. Прибалтийская страна решила заблокировать транспортировку калийных удобрений после введения санкций США против белорусского предприятия. Планы правительства возмутили литовскую оппозицию, которая спрогнозировала, что в результате таких действий национальная экономика может потерять сотни миллионов евро. Эксперты объясняют намерения литовских властей политическими мотивами. По мнению аналитиков, Вильнюс готов действовать в ущерб себе ради укрепления партнёрства с Вашингтоном.

Вильнюс разрабатывает меры, направленные на прекращение транзита продукции «Беларуськалия» через Литву. Об этом в интервью эстонскому телеканалу ETV заявил министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис.

Такие решения должны быть подготовлены до 31 января 2022 года. При этом министр подчеркнул необходимость сгладить репутационные издержки, которые возникли из-за ситуации вокруг «Беларуськалия».

«Репутационные риски для правительства Литвы должны быть сведены к минимуму — такова была её (премьер-министра республики Ингриды Шимоните. — RT) просьба… Да, по сути, в этом (прекращении транзита. — RT) идея и состоит, но, как я не раз открыто говорил, здесь необходимо надёжное юридическое и политическое обоснование», — сказал Ландсбергис.

Он пояснил, что действующие в отношении Минска европейские санкции не касаются деятельности «Беларуськалия», а Литва не имеет полномочий вводить собственные рестрикции в сфере торговли. По этой причине Вильнюс ищет иной способ запретить перевозки продукции белорусского предприятия.

Ранее Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект о прекращении всего белорусского транзита. Документ призван создать правовой фундамент для введения санкций и блокирования сделок по поставкам продукции из Белоруссии.

Заявлению Ландсбергиса и появлению законопроекта Минтранспорта предшествовало введение санкций в отношении «Беларуськалия» со стороны Соединённых Штатов. После этого власти прибалтийской республики попытались заблокировать транзит товаров предприятия, однако в компании «Литовские железные дороги» (ЛЖД) заявили, что белорусское предприятие внесло в ноябре авансовый платёж, поэтому перевозки не могут быть остановлены.

При этом в Минтранспорта и МИД Литвы не было информации о ноябрьском авансе «Беларуськалия». На этом фоне Шимоните заявила о возможной отставке правительства, но впоследствии сообщила, что кабинет министров продолжит работу в прежнем составе. Однако под предлогом «деэскалации ситуации» и «минимизации репутационных рисков» власти настаивают на отставке главы ЛЖД Мантаса Бартушки.

Впрочем, пока он не покинул свой пост. К тому же за него заступились в администрации президента Литвы. В частности, руководитель группы советников главы государства по внешнеполитическим вопросам Аста Скайсгирите заявила, что Бартушка не должен в этой ситуации становиться «козлом отпущения».

«Спасти имидж»

«Беларуськалий» — один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. Его продукция импортируется более чем в 130 государств мира, в том числе в страны Европы, Северной и Южной Америки, Африки, Китай и Индию.

Грузы «Беларуськалия» в основном идут через незамерзающую Клайпеду, где компании принадлежит 30% портового терминала ЗАО «Бирю Кровиню Терминалс» (Biriu Kroviniu Terminalas). Эта часть литовской гавани является крупнейшим в мире специализированным терминалом перевалки минеральных удобрений.

Второй маршрут, которым пользуется белорусская компания, проходит через черноморский порт украинского Николаева.

Эксперты, в свою очередь, напоминают, что «Беларуськалий» — важный источник валютной выручки Минска и доходов государственного бюджета.

Так, в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман отметил, что санкции против белорусского предприятия ЕС не ввёл по причине серьёзной зависимости от поставок калийных удобрений. Однако, как полагает эксперт, Литва, видимо, всё же решила «выслужиться» перед Вашингтоном.

«До недавнего времени «Беларуськалий» старались не трогать в принципе, но не из сострадания к Минску, а потому, что в Европе очень много потребителей белорусской продукции, и лишить их сырья сегодня означало бы нанести удар по собственному бизнесу. Однако после санкций Вашингтона в Литве рассудили иначе и решили напомнить ему о своей лояльности», — говорит Фельдман.

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Аналитики также напоминают, что Клайпеда — крупнейшая морская гавань Литвы. Как сообщило ранее латвийское издание Dienas Bizness, литовский порт является главным конкурентом морских ворот Латвии, которые сейчас переживают большие трудности из-за существенного снижения грузооборота. К этому, в свою очередь, привели пандемия COVID-19 и решение России модернизировать собственные портовые терминалы на Балтийском море и перенаправить туда часть транзита.

В настоящее время основу стабильного и достаточно большого объёма грузооборота Клайпеды составляет именно перевалка белорусских удобрений, подчёркивают журналисты.

Однако после введения американских санкций положение дел может измениться в пользу Латвии. Так, 18 декабря на своей странице в Facebook лидер главной оппозиционной партии «Союз крестьян и зелёных Литвы» Рамунас Карбаускис заявил, что теперь потоки товаров «Беларуськалия» пойдут через соседнюю республику.

«Ландсбергис публично признал, что белорусские удобрения, вызвавшие истерику в нашем правительстве, могут транспортироваться по латвийским железным дорогам. Возникает логичный вопрос: почему они могут делать то, что не можем мы?.. Ответ заключается в том, что Ландсбергису нужно было спасти свой имидж перед кем-то из Соединённых Штатов, потому что его обещания не были выполнены», — написал Карбаускис.

Он прогнозирует, что запрет на транзит белорусских калийных удобрений приведёт к потере сотен миллионов евро. Причём компенсировать ущерб, по мнению Карбаускиса, будет «каждый житель Литвы со своего личного счёта за счёт повышенных налогов».

Отметим, что глава МИД Литвы действительно допустил, что в случае запрета на транзит белорусское предприятие перенаправит потоки через другие государства.

Глава МИД Литвы Габриэлиюс Ландсбергис

AFP

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Кроме того, министр указал на возросший объём перевалки нефтепродуктов через Эстонию и выразил надежду, что правительство страны обратит на это внимание.

В середине декабря эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на данные Департамента статистики республики сообщила о рекордном показателе экспорта нефтепродуктов и других товаров белорусского производства через порты страны. Так, за первые десять месяцев текущего года в Эстонию было ввезено продукции на $500 млн.

18 декабря в комментарии местным журналистам бывший премьер-министр Литвы, депутат сейма Альгирдас Буткявичюс предупредил действующие власти страны о том, что Латвия и Эстония не поддержат политику Вильнюса в отношении «Беларуськалия» и, скорее всего, воспользуются возможностью увеличить перевалку белорусской продукции через свою инфраструктуру.

«Всегда эта конкуренция была: публично говорится одно, а делается совсем другое. Если нет письменного соглашения, что мы будем действовать принципиально и не будем возить определённые грузы, то надеяться, что будут соблюдаться устные заявления, не надо — такого никогда не было», — сказал Буткявичюс.

Павел Фельдман также полагает, что белорусский транзит, от которого намерена отказаться Литва, может пойти через другие прибалтийские государства или модернизированные российские порты, если это будет экономически целесообразно.

«Эстония всегда придерживалась более осторожной, более прагматичной позиции в отношении Белоруссии и России. Литва же, наоборот, проводит гораздо более жёсткую линию, действуя себе же в ущерб. Я думаю, что, кроме Вильнюса, не найдётся желающих отказываться от заработка на транзите белорусских товаров», — считает Фельдман.

«Будут экономические потери»

При этом эксперты говорят, что санкции США против «Беларуськалия» и запрет транзита со стороны Литвы были вполне предсказуемы. Ещё в августе аналитики SEB, одного из крупнейших банков Северной Европы (обслуживал сделки «Беларуськалия» с ЛЖД), подготовили отчёт, в котором спрогнозировали потери литовской экономики в объёме до 0,3% ВВП при отказе от перевалки калийных удобрений. Swedbank, через который белорусское предприятие внесло аванс за услуги ЛЖД, оценил потенциальные убытки Вильнюса в 0,3—0,5% ВВП.

Преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис также полагает, что Литва в результате такой политики понесёт весомые потери. В беседе с RT он отметил, что в наибольшей степени пострадают не только порты, но и железные дороги Литвы, по которым белорусские товары доставляются сейчас на побережье.

Порт Клайпеды

Reuters

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Как следствие, эксперт усомнился в том, что Вильнюс действительно решится заблокировать транзит продукции «Беларуськалия». Как полагает Маргулис, Ландсбергис в данном случае сделал «банальное популистское заявление».

«Литовские политики достаточно регулярно делают подобные резкие выпады, чтобы продемонстрировать нежелание сотрудничать с «белорусским режимом». Ждать радикальных мер в отношении «Беларуськалия», я думаю, не стоит. В первую очередь это будет невыгодно самой Литве. Слишком велики будут экономические потери, и мне сложно представить, что Вильнюс на это пойдёт», — рассуждает Маргулис.

Павел Фельдман придерживается противоположной точки зрения. Он согласен с тем, что Клайпеда и литовские железные дороги будут пустовать без транзита белорусского калия, но при этом выразил уверенность, что литовское правительство выполнит обещание прекратить экспорт продукции «Беларуськалия».

«Литовцы заставят белорусское предприятие доставлять продукцию европейским потребителям по более протяжённым маршрутам. Однако в перспективе, безусловно, проиграют те, кто вводит санкции. В данном случае — это Литва» — резюмировал Фельдман.