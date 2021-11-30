На границе Белоруссии со странами ЕС скопилось более 4 тысяч грузовиков

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На границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией скопилось около 4,5 тыс. грузовых автомобилей. Об этом сообщил белорусский Госпогранкомитет.
На границе Белоруссии со странами ЕС скопилось более 4 тысяч грузовиков
  • AP

Отмечается, что продолжает увеличиваться количество грузовиков, ожидающих въезда в ЕС перед белорусскими пунктами пропуска.

«За прошедшие сутки только два из девяти европейских пункта пропуска на границе с Беларусью выполнили договорённости по оформлению грузового транспорта», — заявили в ведомстве.

На литовском направлении ожидают 2450 фур, в очередях на выезд в Латвию — 910 грузовиков, а на польском направлении — 1200.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили ситуацию на польско-белорусской границе.

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