На границе Белоруссии со странами ЕС скопилось более 4 тысяч грузовиков
- AP
Отмечается, что продолжает увеличиваться количество грузовиков, ожидающих въезда в ЕС перед белорусскими пунктами пропуска.
«За прошедшие сутки только два из девяти европейских пункта пропуска на границе с Беларусью выполнили договорённости по оформлению грузового транспорта», — заявили в ведомстве.
На литовском направлении ожидают 2450 фур, в очередях на выезд в Латвию — 910 грузовиков, а на польском направлении — 1200.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили ситуацию на польско-белорусской границе.