На границе Белоруссии со странами ЕС скопилось более 4 тысяч грузовиков

На границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией скопилось около 4,5 тыс. грузовых автомобилей. Об этом сообщил белорусский Госпогранкомитет.

Отмечается, что продолжает увеличиваться количество грузовиков, ожидающих въезда в ЕС перед белорусскими пунктами пропуска.

«За прошедшие сутки только два из девяти европейских пункта пропуска на границе с Беларусью выполнили договорённости по оформлению грузового транспорта», — заявили в ведомстве.

На литовском направлении ожидают 2450 фур, в очередях на выезд в Латвию — 910 грузовиков, а на польском направлении — 1200.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили ситуацию на польско-белорусской границе.