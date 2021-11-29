Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на белорусско-польской границе

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на польско-белорусской границе.

AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова. «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе», — заявил Песков. Лидеры стран также обсудили график предстоящих контактов. Ранее глава белорусского Минобороны Виктор Хренин заявил, что Белоруссия и Россия планируют комплекс мероприятий по прикрытию южных границ республики.