Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на белорусско-польской границе

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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на польско-белорусской границе.
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на белорусско-польской границе
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе», — заявил Песков.

Лидеры стран также обсудили график предстоящих контактов.

Ранее глава белорусского Минобороны Виктор Хренин заявил, что Белоруссия и Россия планируют комплекс мероприятий по прикрытию южных границ республики.

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