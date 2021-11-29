Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на белорусско-польской границе
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе», — заявил Песков.
Лидеры стран также обсудили график предстоящих контактов.
Ранее глава белорусского Минобороны Виктор Хренин заявил, что Белоруссия и Россия планируют комплекс мероприятий по прикрытию южных границ республики.