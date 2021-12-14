Глава компании «Литовские железные дороги» уйдёт в отставку из-за «Беларуськалия»

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Глава компании «Литовские железные дороги» Мантас Бартушка подаст в отставку из-за ситуации вокруг транзита удобрений компании «Беларуськалий».
Глава компании «Литовские железные дороги» уйдёт в отставку из-за «Беларуськалия»
  • © Lietuvos geležinkeliai

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление председателя правления компании Кястутиса Шлюжас.

«Это общий консенсус между советом директоров и менеджментом — для деэскалации ситуации, минимизации репутационных рисков для компании в публичной сфере», — сказал Шлюжас.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что написал заявление об отставке из-за продолжающегося транзита белорусских грузов через Литву.

13 декабря стало известно, что Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.

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