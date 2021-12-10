Глава МИД Литвы сообщил, что написал заявление об отставке

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что написал заявление об отставке из-за продолжающегося транзита белорусских грузов через Литву.
Глава МИД Литвы сообщил, что написал заявление об отставке
  • Reuters

Ландсбергис заявил, что его отставка связана с  продолжающейся после введённых США санкций перевозкой белорусских грузов через Литву. По его словам, он понимает, какие репутационные вызовы это создаёт для правительства Литвы.

«Прошу принять моё заявление об отставке и уволить меня с поста министра иностранных дел в ближайшее возможное для вас время», — приводит его заявление Delfi.

В ноябре сейм Литвы утвердил введение в приграничных с Белоруссией районах режима чрезвычайного положения из-за обострения кризиса и рисков нелегальной миграции беженцев.

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