В Литве подготовили законопроект о запрете транзита из Белоруссии

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Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.
В Литве подготовили законопроект о запрете транзита из Белоруссии
  • Reuters

Об этом сообщает Delfi.

В документе содержится предложение правительству и парламенту Литвы наложить санкции на импортируемую из Белоруссии продукцию — как закупаемую напрямую, так и поставляемую косвенно из этой страны.

Уточняется, что реализация данной меры предотвратит транзит удобрений белорусской компании «Беларуськалий» через территорию Литвы.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что написал заявление об отставке из-за продолжающегося транзита белорусских грузов через Литву.

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