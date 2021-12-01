Лукашенко пригрозил остановить экспорт энергоносителей в случае закрытия границы Польшей

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов прекратить транзит энергоносителей в Европу в случае закрытия Польшей границы с республикой.
Лукашенко пригрозил остановить экспорт энергоносителей в случае закрытия границы Польшей
  • AP

«Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чём вы говорите?» — приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Он отметил, что говорит об этом серьёзно.

«Поляки решили закрыть нам границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идёт через нас?» — заявил белорусский президент.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявил о возможном закрытии границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса, а также о серьёзных экономических санкциях против Минска. Замглавы польского МИД Мартин Пшидач отмечал, что Польша может закрыть очередные пропускные пункты на границе с Белоруссией. Литва также заявляла, что готова пойти на закрытие границы с Белоруссией в случае роста потока мигрантов.

Лукашенко ранее призвал ЕС подумать о транзите газа и грузов, которые идут через территорию республики, прежде чем решать вопрос о введении новых санкций.

Депутат бундестага Клаус Эрнст отмечал, что считает реалистичными угрозы Лукашенко отрезать Европу от поставок газа.

В Кремле, комментируя слова Лукашенко о транзите газа по трубопроводу Ямал — Европа в случае новых санкций ЕС, заявили, что Россия «была, есть и потенциально будет оставаться страной — гарантом энергетической безопасности Европейского континента».

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