В Еврокомиссии прокомментировали слова Лукашенко о транзите газа

Газ нельзя использовать в качестве инструмента шантажа и давления, заявила представитель Еврокомиссии Дана Спинан, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о приостановке газового транзита в Европу.

«Газ — это товар. Он не может быть использован как инструмент для шантажа или давления в любых дискуссиях», — цитирует Спинан РИА Новости.

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о транзите газа по трубопроводу Ямал — Европа в случае новых санкций ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что «Россия была, есть и потенциально будет оставаться страной — гарантом энергетической безопасности европейского континента».

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони также прокомментировал заявление Лукашенко о транзите. По его словам, ЕС не позволит президенту Белоруссии запугать себя угрозами.

Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите газа и грузов, которые идут через территорию республики, прежде чем решать вопрос о введении новых санкций.