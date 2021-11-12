В Еврокомиссии прокомментировали слова Лукашенко о транзите газа

Короткая ссылка
Газ нельзя использовать в качестве инструмента шантажа и давления, заявила представитель Еврокомиссии Дана Спинан, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о приостановке газового транзита в Европу.
В Еврокомиссии прокомментировали слова Лукашенко о транзите газа
  • AFP

«Газ — это товар. Он не может быть использован как инструмент для шантажа или давления в любых дискуссиях», — цитирует Спинан РИА Новости.

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о транзите газа по трубопроводу Ямал — Европа в случае новых санкций ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что «Россия была, есть и потенциально будет оставаться страной — гарантом энергетической безопасности европейского континента».

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони также прокомментировал заявление Лукашенко о транзите. По его словам, ЕС не позволит президенту Белоруссии запугать себя угрозами.

Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите газа и грузов, которые идут через территорию республики, прежде чем решать вопрос о введении новых санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить