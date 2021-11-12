В Еврокомиссии прокомментировали слова Лукашенко о транзите газа
- AFP
«Газ — это товар. Он не может быть использован как инструмент для шантажа или давления в любых дискуссиях», — цитирует Спинан РИА Новости.
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о транзите газа по трубопроводу Ямал — Европа в случае новых санкций ЕС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что «Россия была, есть и потенциально будет оставаться страной — гарантом энергетической безопасности европейского континента».
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони также прокомментировал заявление Лукашенко о транзите. По его словам, ЕС не позволит президенту Белоруссии запугать себя угрозами.
Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите газа и грузов, которые идут через территорию республики, прежде чем решать вопрос о введении новых санкций.