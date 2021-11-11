В ЕК заявили, что Евросоюз не позволит Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть газ

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности остановки транзита газа по трубопроводу Ямал — Европа в случае новых санкций ЕС.

«В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками — государствами Африки, Норвегией, Россией, и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами», — цитирует ТАСС Джентилони.

В ходе торгов 11 ноября цена газа в Европе росла почти на 2% после слов президента Белоруссии о транзите газа.

Ранее он призвал ЕС подумать о транзите газа и грузов через территорию республики, прежде чем решать вопрос о введении новых санкций.