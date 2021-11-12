В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о транзите газа

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности остановки транзита газа по трубопроводу Ямал — Европа в случае новых санкций ЕС.

«Это заявление президента Белоруссии. Я хочу всё-таки напомнить заявление президента Путина именно о том, что Россия всегда выполняла свои обязательства по контрактам, Россия, собственно, как бы кому это ни не нравилось, но Россия была, есть и потенциально будет оставаться страной — гарантом энергетической безопасности европейского континента», — ответил Песков на вопрос о том, как российский президент Владимир Путин или администрация президента оценивают эти заявления со стороны Лукашенко.

Ранее Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите газа и грузов, которые идут через территорию республики, прежде чем решать вопрос о введении новых санкций.

Представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унград прокомментировала заявление президента Белоруссии о возможности остановки транзита газа по трубопроводу Ямал — Европа в случае новых санкций ЕС.