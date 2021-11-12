В Минэкономики ФРГ выразили сожаление из-за слов Лукашенко о транзите газа
- Reuters
«Мы с сожалением принимаем к сведению это заявление. Безопасность снабжения Германии по-прежнему обеспечена», — цитирует её ТАСС.
Она добавила, что «действующие соглашения о поставках газа, в том числе с Россией, продолжают выполняться».
Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони также прокомментировал заявление Лукашенко о транзите. По его словам, ЕС не позволит президенту Белоруссии запугать своими угрозами.