В Минэкономики ФРГ выразили сожаление из-за слов Лукашенко о транзите газа

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Представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унград прокомментировала заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности остановки транзита газа по трубопроводу Ямал — Европа в случае новых санкций ЕС.
В Минэкономики ФРГ выразили сожаление из-за слов Лукашенко о транзите газа
  • Reuters

«Мы с сожалением принимаем к сведению это заявление. Безопасность снабжения Германии по-прежнему обеспечена», — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что «действующие соглашения о поставках газа, в том числе с Россией, продолжают выполняться».

Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони также прокомментировал заявление Лукашенко о транзите. По его словам, ЕС не позволит президенту Белоруссии запугать своими угрозами.

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