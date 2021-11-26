Литва готова пойти на закрытие границы с Белоруссией в случае роста потока мигрантов

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В случае резкого роста потока нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в страну через Белоруссию, Литва готова закрыть границу с соседним государством, заявила глава литовского МВД Агне Билотайте.
Литва готова пойти на закрытие границы с Белоруссией в случае роста потока мигрантов
  • Reuters

«Если тенденция перевозки мигрантов усилится, обсудим вариант закрытия контрольно-пропускных пунктов», — приводит ТАСС слова Билотайте.

По её словам, литовская сторона усиливает контроль за пересекающими границу машинами.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в Евросоюзе игнорируют жестокое обращение Польши и Литвы с мигрантами на границе с Белоруссией.

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