Литва готова пойти на закрытие границы с Белоруссией в случае роста потока мигрантов

В случае резкого роста потока нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в страну через Белоруссию, Литва готова закрыть границу с соседним государством, заявила глава литовского МВД Агне Билотайте.

«Если тенденция перевозки мигрантов усилится, обсудим вариант закрытия контрольно-пропускных пунктов», — приводит ТАСС слова Билотайте.

По её словам, литовская сторона усиливает контроль за пересекающими границу машинами.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в Евросоюзе игнорируют жестокое обращение Польши и Литвы с мигрантами на границе с Белоруссией.