Литва готова пойти на закрытие границы с Белоруссией в случае роста потока мигрантов
- Reuters
«Если тенденция перевозки мигрантов усилится, обсудим вариант закрытия контрольно-пропускных пунктов», — приводит ТАСС слова Билотайте.
По её словам, литовская сторона усиливает контроль за пересекающими границу машинами.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в Евросоюзе игнорируют жестокое обращение Польши и Литвы с мигрантами на границе с Белоруссией.