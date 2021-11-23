В России заявили об игнорировании ЕС жестокого обращения Польши и Литвы с мигрантами

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в Евросоюзе игнорируют жестокое обращение Польши и Литвы с мигрантами на границе с Белоруссией.
В России заявили об игнорировании ЕС жестокого обращения Польши и Литвы с мигрантами
  • AP

«Если что-то и вызывает отторжение и осуждение сегодня, так это двуличная и бесчеловечная линия Европейского союза», — приводит его заявление ТАСС.

По словам Полянского, ЕС вопреки декларируемым ценностям «пытается не замечать жестокое обращение с мигрантами польских и литовских пограничников».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что число беженцев, вытесняемых странами ЕС в республику, уменьшилось.

Также президент Белоруссии заявил, что контактные лица от Евросоюза, которые должны были участвовать в разрешении миграционного кризиса на границе государства, не выходят на связь.

20 ноября в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что силовики из Польши, Литвы и Латвии предпринимают попытки насильственного вытеснения беженцев.

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