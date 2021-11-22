Лукашенко заявил о снижении числа вытесняемых странами ЕС в Белоруссию беженцев

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что число беженцев, вытесняемых странами ЕС в республику, уменьшилось.
Лукашенко заявил о снижении числа вытесняемых странами ЕС в Белоруссию беженцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Через границу бедолаги как шли, так и идут. По 200, 300, 400, 600 человек — по всей границе с Польшей, Литвой, Латвией. Они проходят туда. Что они делают (в Евросоюзе): ловят их там уже на немецкой границе или в центре Польши в автозаки, привозят на границу и вышвыривают к нашей части границы. В общем, на границе бросают. Правда, уже значительно меньше осталось», — сказал он.

Вместе с этим Лукашенко уточнил, что «вдоль всей границы трёх государств» мигрантов осталось «около полутора сотен человек».

Ранее президент Белоруссии заявил, что контактные лица от Евросоюза, которые должны были участвовать в разрешении миграционного кризиса на границе государства, не выходят на связь.

18 ноября в Минске рассказали детали предложения Лукашенко к временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангеле Меркель по ситуации с мигрантами.

Предполагалось, что ЕС создаст гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев, которые находятся в лагере для мигрантов, а Минск возьмёт на себя обязательство содействовать в возвращении на родину остальных 5 тыс. человек.

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