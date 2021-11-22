Лукашенко: представители ЕС не выходят на контакт по теме беженцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что контактные лица от Евросоюза, которые должны были участвовать в разрешении миграционного кризиса на границе государства, не выходят на связь.

Он напомнил, что в лагере для беженцев в настоящее время находятся около 2 тыс. человек — белорусская сторона обращалась к ЕС, в частности, к Германии, с просьбой их забрать.

Речь идёт о переговорах белорусского лидера с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

«И даже то, что она мне пообещала, — контактные лица. Они на контакт даже не выходят. Министр иностранных дел Беларуси Макей им звонит: «Давайте будем работать в этом ключе!» — Да мы там в командировке, ещё где-то и прочее», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

В заключение глава государства заявил о том, что «не надо никого ждать» — Минск справится собственными силами в случае, если Германия не предоставит помощь.

«Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберёт к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли», — подчеркнул Лукашенко.

В Белоруссии ранее рассказали детали предложения Лукашенко к Меркель по ситуации с мигрантами.

Предполагалось, что ЕС создаст гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев, которые находятся в лагере для мигрантов, а Минск возьмёт на себя обязательство содействовать остальным 5 тыс. человек в возвращении на родину.