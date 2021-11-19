Лукашенко проинформировал Путина о телефонном разговоре с Меркель

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.

«Александр Лукашенко информировал о предпринимаемых Минском шагах по деэскалации кризиса и оказанию гуманитарной помощи мигрантам, а также о проведённой 17 ноября очередной беседе по телефону с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе беседы лидеры отметили важность налаживания взаимодействия Минска с Евросоюзом для урегулирования проблемы с мигрантами.

Ранее Лукашенко и Меркель в ходе телефонного разговора договорились, что должностные лица Белоруссии и ЕС «немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем».

Также стало известно, что Европейская комиссия проведёт технические переговоры с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции, а также с Белоруссией по вопросу репатриации мигрантов.