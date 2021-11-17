ЕК проведёт технические переговоры с Белоруссией по репатриации мигрантов

Европейская комиссия проведёт технические переговоры с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции, а также с Белоруссией по вопросу репатриации мигрантов.

Об этом сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«Еврокомиссия проведёт технические переговоры с УВКБ ООН, МОМ и Белоруссией по репатриации», — написал он в Twitter.

По словам Мамера, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в настоящее время проводит консультации с государствами ЕС по ситуации на внешних границах сообщества.

Представитель ЕК также призвал Белоруссию гарантировать допуск гуманитарной помощи для мигрантов и предоставить им место для проживания.

Ранее врио канцлера Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подчеркнула необходимость оказания гуманитарной помощи находящимся в республике беженцам.

Как рассказал помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев, в логистический центр для мигрантов оперативно подвозят матрасы, а на шести полевых кухнях готовят перловую кашу, на улицах установлены биотуалеты.

Кроме того, туда отправили около 2 тыс. одеял и подушек по линии Красного Креста.

В белорусском МИД отметили, что страна несёт существенные издержки от пребывания мигрантов с Ближнего Востока: Белоруссия расходует средства на установку палаток для обогрева и подвоз дров мигрантам.