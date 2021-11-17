ЕК проведёт технические переговоры с Белоруссией по репатриации мигрантов
- AP
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Об этом сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
«Еврокомиссия проведёт технические переговоры с УВКБ ООН, МОМ и Белоруссией по репатриации», — написал он в Twitter.
По словам Мамера, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в настоящее время проводит консультации с государствами ЕС по ситуации на внешних границах сообщества.
Представитель ЕК также призвал Белоруссию гарантировать допуск гуманитарной помощи для мигрантов и предоставить им место для проживания.
Ранее врио канцлера Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подчеркнула необходимость оказания гуманитарной помощи находящимся в республике беженцам.
Как рассказал помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев, в логистический центр для мигрантов оперативно подвозят матрасы, а на шести полевых кухнях готовят перловую кашу, на улицах установлены биотуалеты.
Кроме того, туда отправили около 2 тыс. одеял и подушек по линии Красного Креста.
В белорусском МИД отметили, что страна несёт существенные издержки от пребывания мигрантов с Ближнего Востока: Белоруссия расходует средства на установку палаток для обогрева и подвоз дров мигрантам.