В Белоруссии рассказали о логистическом центре для мигрантов

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Помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев рассказал RT об обустройстве логистического центра для мигрантов с белорусско-польской границы.
В Белоруссии рассказали о логистическом центре для мигрантов
  • Reuters

«Вы видите, здесь нормальные условия, около 15—16 градусов тепла было час назад. Думаю, с заселением сюда желающих температура ещё повысится», — заявил Караев.

По его словам, оперативно подвозятся матрасы, на шести полевых кухнях готовят перловую кашу, на улицах установлены биотуалеты.

Около 2 тыс. одеял и подушек везут из Минска по линии Красного Креста.

Ранее стало известно, что часть мигрантов с белорусско-польской границы откликнулись на предложение белорусских властей о помощи и направились в логистический центр, где им будет предоставлено место для отдыха.

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