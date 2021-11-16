В Белоруссии рассказали о логистическом центре для мигрантов
- Reuters
«Вы видите, здесь нормальные условия, около 15—16 градусов тепла было час назад. Думаю, с заселением сюда желающих температура ещё повысится», — заявил Караев.
По его словам, оперативно подвозятся матрасы, на шести полевых кухнях готовят перловую кашу, на улицах установлены биотуалеты.
Около 2 тыс. одеял и подушек везут из Минска по линии Красного Креста.
Ранее стало известно, что часть мигрантов с белорусско-польской границы откликнулись на предложение белорусских властей о помощи и направились в логистический центр, где им будет предоставлено место для отдыха.