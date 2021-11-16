В Белоруссии рассказали о логистическом центре для мигрантов

Помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев рассказал RT об обустройстве логистического центра для мигрантов с белорусско-польской границы.

«Вы видите, здесь нормальные условия, около 15—16 градусов тепла было час назад. Думаю, с заселением сюда желающих температура ещё повысится», — заявил Караев.

По его словам, оперативно подвозятся матрасы, на шести полевых кухнях готовят перловую кашу, на улицах установлены биотуалеты.

Около 2 тыс. одеял и подушек везут из Минска по линии Красного Креста.

Ранее стало известно, что часть мигрантов с белорусско-польской границы откликнулись на предложение белорусских властей о помощи и направились в логистический центр, где им будет предоставлено место для отдыха.