Часть мигрантов с белорусско-польской границы направилась в логистический центр

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Часть мигрантов с белорусско-польской границы откликнулись на предложение белорусских властей о помощи и направились в логистический центр, где им будет предоставлено место для отдыха.
Часть мигрантов с белорусско-польской границы направилась в логистический центр
  • Reuters

Об этом сообщило РИА Новости. 

Как заявил корреспондент агентства, в пункт направляются, предположительно, 150—200 человек.

Также агентство со ссылкой на высокопоставленный источник сообщило, что площадь логистического центра составляет 2 тыс. кв. м.

«Места хватит для всех желающих (мигрантов)», — заявил он.

По словам источника, белорусские военные в этом центре будут готовить для мигрантов еду.

Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз рассказал, что Белоруссия несёт существенные издержки от пребывания мигрантов с Ближнего Востока на территории страны.

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