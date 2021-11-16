Часть мигрантов с белорусско-польской границы направилась в логистический центр
- Reuters
Об этом сообщило РИА Новости.
Как заявил корреспондент агентства, в пункт направляются, предположительно, 150—200 человек.
Также агентство со ссылкой на высокопоставленный источник сообщило, что площадь логистического центра составляет 2 тыс. кв. м.
«Места хватит для всех желающих (мигрантов)», — заявил он.
По словам источника, белорусские военные в этом центре будут готовить для мигрантов еду.
Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз рассказал, что Белоруссия несёт существенные издержки от пребывания мигрантов с Ближнего Востока на территории страны.