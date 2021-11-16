В Белоруссии заявили о существенных издержках от пребывания мигрантов

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Белоруссия несёт существенные издержки от пребывания мигрантов с Ближнего Востока на территории страны, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
В Белоруссии заявили о существенных издержках от пребывания мигрантов
  • Reuters

«На самом деле, это существенные издержки. Достаточно просто посмотреть на десятки тонн розданной гуманитарной помощи мигрантам», — приводит РИА Новости слова Глаза в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, белорусская сторона также расходует средства на установку палаток для обогрева, подвоз дров мигрантам.

«Абсурдно даже полагать, что мы каким-то образом стимулируем эти процессы. Мы всегда очень тщательно относились к вопросам нелегальной миграции и продолжаем это делать», — добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал лживыми заявления литовского государственного лидера Гитанаса Науседы о прибытии мигрантов к белорусско-польской границе через Москву.

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