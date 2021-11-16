Лавров назвал лживыми заявления о прибытии мигрантов на границу Польши через Москву

Глава МИД России Сергей Лавров назвал лживыми заявления литовского государственного лидера Гитанаса Науседы о прибытии мигрантов к белорусско-польской границе через Москву.

«Я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся (и не только по этому поводу): «За всем стоит Москва, везде видна рука Москвы», — сказал он на пресс-конференции, трансляцию которой ведёт RT.

Лавров обратил внимание на то, что эти заявления не подкреплены ни одним фактом.

Ранее президент России Владимир Путин назвал обвинения в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши в адрес Москвы желанием перевести проблемы с больной головы на здоровую.

По его словам, российская сторона никоим образом не причастна к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

В программе «Москва. Кремль. Путин» президент подтвердил готовность России содействовать разрешению миграционного кризиса.