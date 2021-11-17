Меркель сообщила Лукашенко о важности оказания гумпомощи мигрантам в Белоруссии

Врио канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подчеркнула необходимость оказания гуманитарной помощи находящимся в республике беженцам. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.