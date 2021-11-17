Меркель сообщила Лукашенко о важности оказания гумпомощи мигрантам в Белоруссии
«Во втором телефонном разговоре с Александром Лукашенко федеральный канцлер подчеркнула необходимость гуманитарного снабжения и возможности возвращения домой для затронутых лиц», — написал Зайберт в Twitter.
Белорусский президент и Меркель в ходе телефонного разговора договорились, что должностные лица Белоруссии и ЕС «немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем».
17 ноября стало известно, что Лукашенко и Меркель провели новый телефонный разговор.