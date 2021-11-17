Лукашенко и Меркель договорились о диалоге Белоруссии и ЕС по миграционному кризису

Белорусский президент Александр Лукашенко и врио канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора договорились, что должностные лица Белоруссии и ЕС «немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем».

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

Лукашенко и Меркель подробно обсудили проблему беженцев и «пришли к определённому пониманию, как действовать и двигаться дальше в решении имеющихся вопросов».

Отмечается, что они договорились о том, что «проблема в целом выносится на уровень Беларуси и ЕС».

Также в сообщении говорится, что от обеих сторон будут определены должностные лица, которые «немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем».

«В этом же контексте будет решаться пожелание беженцев попасть в Германию», — заявили в пресс-службе.

17 ноября стало известно, что Лукашенко и Меркель провели новый телефонный разговор.