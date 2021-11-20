Погранкомитет Белоруссии сообщил о новых попытках Польши и Литвы вытеснить мигрантов

Силовики из Польши, Литвы и Латвии продолжают попытки насильственного вытеснения беженцев, обстановка на границе остается напряжённой, заявили в Госпогранкомитете Белоруссии.

«Продолжаются попытки насильственного и жестокого вытеснения групп беженцев с территорий сопредельных государств — членов Евросоюза», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Так, за минувшие сутки литовские силовики пытались выдавить в Белоруссию девять групп общей численностью более 140 человек, отметили там.

Польские силовики попытались выдавить 12 групп (около 350 человек), а на латвийском направлении «была одна попытка силового вытеснения не менее 20 беженцев», уточнили пограничники.

Как уточняется, в настоящее время вблизи белорусской границы на сопредельной территории находятся три группы беженцев, среди которых есть женщины и дети, все эти люди «не рассматривают Беларусь как страну для дальнейшего пребывания», они намерены следовать в Европу для получения статуса беженца.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что польские силовики нарушали государственную границу Белоруссии в ходе стычек с мигрантами в районе КПП «Брузги», применив спецсредства на территории иностранного государства.