В бундестаге назвали реалистичными угрозы Лукашенко отрезать Европу от поставок газа
- AP
Клаус отметил, что он «воспринимает реалистичным» «всё, что говорит Лукашенко». При этом депутат заявил, что в том числе по этой причине европейским странам нужен «Северный поток — 2».
«В таком случае у Лукашенко будет крайне мало возможностей для шантажа с использованием трубопровода «Ямал», который проходит через Белоруссию», — заявил он.
Ранее Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите газа и грузов, которые идут через территорию республики, прежде чем решать вопрос о введении новых санкций.
В Кремле, комментируя слова Лукашенко о транзите газа по трубопроводу Ямал — Европа в случае новых санкций ЕС, заявили, что Россия «была, есть и потенциально будет оставаться страной — гарантом энергетической безопасности Европейского континента».