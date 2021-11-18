В бундестаге назвали реалистичными угрозы Лукашенко отрезать Европу от поставок газа

Депутат бундестага Клаус Эрнст в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что считает реалистичными угрозы белорусского лидера Александра Лукашенко отрезать Европу от поставок газа.

Клаус отметил, что он «воспринимает реалистичным» «всё, что говорит Лукашенко». При этом депутат заявил, что в том числе по этой причине европейским странам нужен «Северный поток — 2».

«В таком случае у Лукашенко будет крайне мало возможностей для шантажа с использованием трубопровода «Ямал», который проходит через Белоруссию», — заявил он.

Ранее Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите газа и грузов, которые идут через территорию республики, прежде чем решать вопрос о введении новых санкций.

В Кремле, комментируя слова Лукашенко о транзите газа по трубопроводу Ямал — Европа в случае новых санкций ЕС, заявили, что Россия «была, есть и потенциально будет оставаться страной — гарантом энергетической безопасности Европейского континента».