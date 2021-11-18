В бундестаге назвали реалистичными угрозы Лукашенко отрезать Европу от поставок газа

Короткая ссылка
Депутат бундестага Клаус Эрнст в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что считает реалистичными угрозы белорусского лидера Александра Лукашенко отрезать Европу от поставок газа.
В бундестаге назвали реалистичными угрозы Лукашенко отрезать Европу от поставок газа
  • AP

Клаус отметил, что он «воспринимает реалистичным» «всё, что говорит Лукашенко». При этом депутат заявил, что в том числе по этой причине европейским странам нужен «Северный поток — 2».

«В таком случае у Лукашенко будет крайне мало возможностей для шантажа с использованием трубопровода «Ямал», который проходит через Белоруссию», — заявил он.

Ранее Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите газа и грузов, которые идут через территорию республики, прежде чем решать вопрос о введении новых санкций.

В Кремле, комментируя слова Лукашенко о транзите газа по трубопроводу Ямал — Европа в случае новых санкций ЕС, заявили, что Россия «была, есть и потенциально будет оставаться страной — гарантом энергетической безопасности Европейского континента».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить