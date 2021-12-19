Пограничная риторика: почему глава Европарламента заявил об «обогатившей европейские общества» миграции

Миграционные процессы «обогатили европейские общества», а также породили «миллионы новых знакомств и отношений», заявил глава Европарламента Давид Сассоли. По его словам, в Европе должны дать отпор «ультраправым, когда они пытаются дегуманизировать тех, кто ищет лучшей жизни для своих семей». Это заявление Сассоли сделал на фоне незатухающего миграционного кризиса на границе Белоруссии с ЕС, а также сообщений о случаях применения силы в отношении беженцев со стороны Польши. По мнению аналитиков, слова главы Европарламента свидетельствуют о том, что ЕС так и не определился со своей миграционной политикой.

Миграция обогатила европейские общества, сформировала европейскую культуру и языки, а также породила миллионы новых знакомств и отношений, заявил глава Европарламента Давид Сассоли на своей странице в Twitter.

«Мы должны противодействовать крайне правым, когда они пытаются дегуманизировать тех, кто ищет лучшей жизни для своих семей», — написал он, добавив хештег #MigrantsDay, символизирующий Международный день мигранта, который отмечают в мире 18 декабря.

Migration has made our societies richer. It has shaped our culture, languages and led to millions of new friendships and relationships.



We must push back against the far-right when they attempt to dehumanise those searching for a better life for their families. #MigrantsDaypic.twitter.com/FAL0aLAOgC — David Sassoli (@EP_President) December 18, 2021

Стоит отметить, что заявление главы ЕП прозвучало на фоне незатухающего миграционного кризиса на границе Белоруссии с ЕС, в частности с Польшей и Литвой, а также сообщений о применении силы представителями этих европейских стран в отношении беженцев.

О случаях такого насилия со стороны польских военных рассказал запросивший политическое убежище в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко. Его интервью телеканалу «Беларусь 1» было обнародовано 17 декабря. По словам военнослужащего, пограничники Польши убивали как мигрантов, так и волонтёров, выступавших в их защиту.

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«Я видел одну такую ситуацию, когда подходил какой-нибудь волонтёр и начинал спрашивать: «Куда вы их (беженцев. — RT) ведёте?» А пограничник просто стрелял ему в лоб», — сообщил Чечко.

По его словам, он видел как минимум два таких случая.

«Туда просто должен попасть Красный Крест и всё это расследовать», — подчеркнул Эмиль Чечко.

Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз в беседе с РИА Новости заявил, что Минск разместил и обеспечил едой за свой счёт порядка 2 тыс. человек, которых «со стороны ЕС поливали ядохимикатами и слезоточивым газом».

«В текущей ситуации именно Белоруссия проявила добрую волю и гуманизм», — отметил представитель белорусского МИД, подчеркнув, что в Евросоюзе сделали всё, чтобы усугубить проблему кризиса, связанного с мигрантами.

Обстановка на границе

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии неоднократно сообщал о случаях насилия со стороны как польских, так и литовских силовиков в отношении мигрантов, пытающихся попасть на территорию ЕС. Так, в конце ноября ведомство заявило, что четверо беженцев подверглись избиению со стороны литовских силовиков. Один из них, заявили в ГПК, был найден мёртвым.

«Также их пугали и натравливали на них служебных собак. Последствия такого «гуманного» отношения — многочисленные травмы и жалобы на неутихающую боль», — говорилось в сообщении ГПК.

В ноябре ведомство сообщало, что польские силовики встречали беженцев автоматными очередями и распыляли перцовый газ.

Кроме того, польские пограничники использовали против мигрантов взрывпакеты, которые перебрасывали через линию границы на территорию Белоруссии, сообщали белорусские пограничники.

«Это уже не первое применение Польшей спецсредств на границе в отношении безоружных людей. Использование польской стороной взрывпакетов, светошумовых гранат, водомётов и газа нарушает международные нормы права и является прямой агрессией в отношении уязвимых групп беженцев», — подчёркивается в заявлении белорусского Госпогранкомитета.

При этом ЕС не желает вести переговоры с Минском по беженцам, заявил на прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT. На вопрос журналиста о том, как продвигаются переговоры с Евросоюзом по миграционному кризису, Лукашенко ответил, что «никак».

Польские силовики на границе с Белоруссией

Reuters

© Kacper Pempel

«Они в этом, может, и заинтересованы, но делать ничего в этом плане не хотят. А им и не надо ничего делать. Им нужна причина давления на Белоруссию», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Белорусский президент в очередной раз отверг обвинения со стороны ЕС в адрес Минска о намеренном провоцировании кризиса, подчеркнув, что нет никаких фактов, которые бы это подтверждали. Он также напомнил, что нелегалы бегут из Ирака, Сирии, Афганистана и других государств, поскольку США вместе со своими европейскими союзниками вторглись на территорию этих стран.

«В радужных красках»

Как отметил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, заявление главы Европарламента «в радужных красках» о миграции и её влиянии на Европу — очередное свидетельство того, что ЕС так и не определился со своей миграционной политикой. А позицию Давида Сассоли нельзя считать объективной и близкой к реальности, считает эксперт.

«Сассоли ничего не говорит о том беспределе, который наблюдается, в частности, в Польше и Литве, по отношению к беженцам», — заявил аналитик в беседе с RT.

Межевич подчеркнул, что если глава Европарламента решил бороться с ультраправой идеологией в миграционном контексте, то ему в первую очередь следует обратить внимание на насильственные действия Варшавы и Вильнюса против беженцев на границе с Белоруссией.

«Сейчас никакого гуманного отношения к нелегальным мигрантам со стороны ЕС, в частности со стороны Польши и Литвы, не наблюдается. Брюссель фактически игнорирует факты применения насилия по отношению к беженцам на территории Евросоюза», — сказал эксперт.

Как отметил Межевич, нынешняя ситуация связана с тем, что Брюссель не может принять сторону Минска, который фиксирует случаи применения силы в отношении нелегальных мигрантов, но и на стороне Варшавы большинству брюссельских бюрократов пребывать некомфортно.

«Отсюда желание Брюсселя просто не обращать внимания на проблему, замести мусор под ковёр. ЕС не будет никак реагировать на эту ситуацию», — полагает аналитик.

По мнению Межевича, Брюссель в ситуации вокруг миграционного кризиса на границе Евросоюза ярко демонстрирует свои двойные стандарты.

«Европейская политика в сфере миграции напоминает попытку одновременно тушить пожар и туда же подливать бензин. Ситуация же на границе Белоруссии и ЕС была сильно политизирована и во многом искусственно раздувалась в СМИ даже тогда, когда мигрантов было ещё не так много. При этом всё большее количество европейских чиновников скептически относятся к миграции», — считает эксперт.

Беженцы в Белоруссии

AP

© Oksana Manchuk / BelTA

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев отметил в разговоре с RT, что, несмотря на позитивное заявление Давида Сассоли о влиянии миграции на ЕС, на деле в Европе наблюдается множество проблем из-за беженцев.

«Никакой интеграции мигрантов в европейские ценности, которая предполагалась, не происходит. Теперь ведутся разговоры о том, как заменить интеграцию мигрантов в европейское общество нахождением формулы сожительства с ними. Это значит, что так называемый интегративный потенциал современной Европы, мягко говоря, выгорел и ничего с этим сделать невозможно», — заявил аналитик.

А для Варшавы и Вильнюса мигранты и вовсе выступают «в роли врагов», считает эксперт.

«В Польше националистически ориентированное правительство, и, вероятно, случаи применения силы в отношении беженцев там будут только учащаться. Почти то же самое, но в несколько других вариациях, происходит и в Литве. Ситуация на границе будет усугубляться из-за такого силового подхода этих стран ЕС», — спрогнозировал эксперт.

При этом Брюссель боится идти на острый конфликт с Варшавой из-за миграционного вопроса.

«Идти на конфронтацию с Польшей из-за ситуации с мигрантами — значит поставить под сомнение силу «объединённой» Европы и прийти к черте исключения Польши из европейских структур. А этого ЕС очень сильно боится. Поэтому Брюссель будет всячески избегать обострения отношений», — заключил Евстафьев.