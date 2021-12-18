В Белоруссии заявили о кризисе западной демократии

Председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко заявил о кризисе западной демократии.

По его словам, об этом свидетельствует обращение польского военнослужащего с просьбой о предоставлении политического убежища в Белоруссии.

«Задержание в приграничной полосе польского военнослужащего Эмиля Чечко и его обращение с просьбой о предоставлении политического убежища является очередной вехой, свидетельствующей о кризисе западной демократии», — цитирует его БЕЛТА.

По его словам, интервью Чечко подтверждает «неоправданную жестокость польских властей, граничащую с преступлением, по отношению к мигрантам, поверившим в «европейское светлое будущее».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал реальной целью Запада политику методичного уничтожения конкурентов.