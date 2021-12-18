В Белоруссии заявили о кризисе западной демократии

Короткая ссылка
Председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко заявил о кризисе западной демократии.
В Белоруссии заявили о кризисе западной демократии
  • AP

По его словам, об этом свидетельствует обращение польского военнослужащего с просьбой о предоставлении политического убежища в Белоруссии.

«Задержание в приграничной полосе польского военнослужащего Эмиля Чечко и его обращение с просьбой о предоставлении политического убежища является очередной вехой, свидетельствующей о кризисе западной демократии», — цитирует его БЕЛТА.

По его словам, интервью Чечко подтверждает «неоправданную жестокость польских властей, граничащую с преступлением, по отношению к мигрантам, поверившим в «европейское светлое будущее».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал реальной целью Запада политику методичного уничтожения конкурентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить