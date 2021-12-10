Лукашенко: Запад проводит политику методичного уничтожения конкурентов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал реальной целью Запада политику методичного уничтожения конкурентов.

Об этом он заявил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

RT ведёт трансляцию мероприятия.

«Очевидно одно: реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов. Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что друзей у нас там нет», — сказал он.

Лукашенко также отметил, что США и другие западные страны уговаривают государства ЕАЭС подключиться к давлению на Минск из-за кризиса с мигрантами.