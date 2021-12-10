Лукашенко: Запад проводит политику методичного уничтожения конкурентов
- РИА Новости
Об этом он заявил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
RT ведёт трансляцию мероприятия.
«Очевидно одно: реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов. Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что друзей у нас там нет», — сказал он.
Лукашенко также отметил, что США и другие западные страны уговаривают государства ЕАЭС подключиться к давлению на Минск из-за кризиса с мигрантами.