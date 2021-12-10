Лукашенко: США уговаривают страны ЕАЭС подключиться к давлению на Белоруссию
- РИА Новости
«Вы должны понимать, что CША и коллективный Запад от своей политики не уйдут, им нужны поводы для давления на нашу братскую Россию и на нас в том числе. Вот очередной повод нашли — беженцы… Это используется для давления, прежде всего — на Беларусь». — приводит ТАСС слова Лукашенко.
Он отметил, что это давление будет нарастать.
«Мы обладаем информацией, что уже и в ваши министерства иностранных дел пошли визитеры из западных стран, США, уговаривая вас подключиться к давлению на Беларусь», — добавил глава государства.
Ранее Лукашенко назвал глупой затеей строительство стены на границе Польши и Белоруссии.