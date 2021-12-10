Лукашенко: США уговаривают страны ЕАЭС подключиться к давлению на Белоруссию

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего евразийского экономического совета заявил, что США и другие западные страны уговаривают государства ЕАЭС подключиться к давлению на Минск из-за кризиса с мигрантами.
Лукашенко: США уговаривают страны ЕАЭС подключиться к давлению на Белоруссию
  • РИА Новости

«Вы должны понимать, что CША и коллективный Запад от своей политики не уйдут, им нужны поводы для давления на нашу братскую Россию и на нас в том числе. Вот очередной повод нашли — беженцы… Это используется для давления, прежде всего — на Беларусь». — приводит ТАСС слова Лукашенко.

Он отметил, что это давление будет нарастать.

«Мы обладаем информацией, что уже и в ваши министерства иностранных дел пошли визитеры из западных стран, США, уговаривая вас подключиться к давлению на Беларусь», — добавил глава государства.

Ранее Лукашенко назвал глупой затеей строительство стены на границе Польши и Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить