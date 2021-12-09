Лукашенко назвал глупой затеей строительство стены на границе Польши и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что строительство Польшей стены на границе с Белоруссией будет глупой и бестолковой затеей.

«Теперь что, они хотят Евросоюз огородить стеной в пять с половиной метров? Как-то с идеологией и демократией не вяжется. Глупая, бестолковая затея», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Ранее официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская сообщила, что страна депортирует около 20 нелегальных мигрантов в неделю.

Также Михальская заявила, что польская сторона ожидает обострения ситуации на границе с Белоруссией в предстоящие праздничные дни.