Лукашенко назвал глупой затеей строительство стены на границе Польши и Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что строительство Польшей стены на границе с Белоруссией будет глупой и бестолковой затеей.
Лукашенко назвал глупой затеей строительство стены на границе Польши и Белоруссии
  • РИА Новости

«Теперь что, они хотят Евросоюз огородить стеной в пять с половиной метров? Как-то с идеологией и демократией не вяжется. Глупая, бестолковая затея», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Ранее официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская сообщила, что страна депортирует около 20 нелегальных мигрантов в неделю.

Также Михальская заявила, что польская сторона ожидает обострения ситуации на границе с Белоруссией в предстоящие праздничные дни.

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