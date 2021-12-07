В Польше ожидают обострения ситуации на границе с Белоруссией в праздники

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Официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская заявила, что польская сторона ожидает обострения ситуации на границе с Белоруссией в предстоящие праздничные дни.
В Польше ожидают обострения ситуации на границе с Белоруссией в праздники
  • AP

«Мы ожидаем, что белорусы захотят предпринять какие-то шаги, спровоцировать какие-то инциденты, зная, что это период праздников, рассчитывая, что мы будем менее бдительны», — приводит её слова РИА Новости.

Михальская заявила, что польские пограничники не уменьшат число патрулей. По её словам, в Польше ожидают попыток пересечения границы большими группами иностранных граждан.

Она утверждает, что «на белорусской стороне есть до 10 тыс. иностранцев».

Михальская также сообщила, что Польша депортирует около 20 нелегальных мигрантов в неделю.

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