В Польше ожидают обострения ситуации на границе с Белоруссией в праздники
- AP
«Мы ожидаем, что белорусы захотят предпринять какие-то шаги, спровоцировать какие-то инциденты, зная, что это период праздников, рассчитывая, что мы будем менее бдительны», — приводит её слова РИА Новости.
Михальская заявила, что польские пограничники не уменьшат число патрулей. По её словам, в Польше ожидают попыток пересечения границы большими группами иностранных граждан.
Она утверждает, что «на белорусской стороне есть до 10 тыс. иностранцев».
Михальская также сообщила, что Польша депортирует около 20 нелегальных мигрантов в неделю.