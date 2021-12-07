Польша депортирует около 20 мигрантов в неделю

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Официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская сообщила, что страна депортирует около 20 нелегальных мигрантов в неделю.
Польша депортирует около 20 мигрантов в неделю
  • AP

«С 1 августа мы депортировали 687 иностранцев. В страны происхождения были переданы 388 лиц, в другие страны — 299 лиц, то есть в страны, где эти лица уже начали попытки получить право легального пребывания», — приводит РИА Новости слова Михальской.

Она отметила, что часть нелегальных мигрантов были переданы в Литву, так как они попали в Польшу после перехода границы из Белоруссии в Литву.

По её словам, в настоящее время Польша организует возвращение мигрантов рейсовыми самолётами — около 20 лиц в неделю.

Ранее сообщалось, что в правительстве Польши готовятся к «сотням тысяч мигрантов из Афганистана».

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