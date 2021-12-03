В правительстве Польши готовятся к «сотням тысяч мигрантов из Афганистана»

Польша готовится к «сотням тысяч мигрантов из Афганистана» на своей границе. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Пётр Мюллер.

«Мы готовы к тому, что в ближайшие месяцы появятся очередные организованные миграционные потоки. На этот раз на основании дипломатической и разведывательной информаций, которые приходят от наших служб, а также от служб наших партнёров, — это организованные миграционные потоки с территории Афганистана», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что сами по себе они «не появятся», а будут «очередным элементом организации такого типа действий со стороны белорусского государства и преступных групп, которые сотрудничают с этим государством».

«Это риск, который может появиться в ближайшие недели, в ближайшие месяцы на большом уровне. Мы говорим о риске миграционного движения, достигающего сотен тысяч и даже больше», — добавил Мюллер.

Польский президент Анджей Дуда ранее выразил надежду на то, что беженцы из Афганистана не организуют канал миграции в Европу через Россию.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в Евросоюзе существует «мафиозная структура», которая обеспечивает транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию.

По его данным, у «структуры» созданы свои ячейки в Германии, Франции и других государствах.