Дуда выразил надежду, что Россия не допустит потока мигрантов из Афганистана в ЕС

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Польский президент Анджей Дуда выразил надежду на то, что беженцы из Афганистана не организуют канал миграции в Европу через Россию.
Дуда выразил надежду, что Россия не допустит потока мигрантов из Афганистана в ЕС
  • AP

«Конечно, мы можем получить ситуацию, когда люди из Афганистана пойдут через сухопутные границы, через Россию. Надеюсь, что этого не будет. Надеюсь, что российские власти поведут себя ответственным образом и не допустят, чтобы кризисная ситуация такого типа возникла на сухопутном пути», — сказал он на пресс-конференции после встречи глав стран «вишеградской группы» (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), которая прошла в Будапеште.

Дуда при этом пригрозил Белоруссии санкциями, если будет организована доставка мигрантов из Афганистана воздушным путём.

«Конечно, такая опасность существует. Если власти захотят сгенерировать подобный кризис через авиационное сообщение с Афганистаном, то, конечно, сгенерируют его. А это требует активных действий со стороны белорусского режима, и если этот режим будет действовать таким способом, то я глубоко убеждён, что будет реакция со стороны международного сообщества, прежде всего со стороны Европейского союза — через создание твёрдого режима санкций, которые попросту заблокируют практики такого типа», — цитирует президента Польши РИА Новости.

Ранее польский сенатор Кшиштоф Мруз сообщил о планах Варшавы начать строительство заграждения на белорусско-польской границе из-за ситуации с мигрантами с Ближнего Востока.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усомнился в том, что миграционный кризис на границе двух стран можно урегулировать таким путём.

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