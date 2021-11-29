Дуда выразил надежду, что Россия не допустит потока мигрантов из Афганистана в ЕС

Польский президент Анджей Дуда выразил надежду на то, что беженцы из Афганистана не организуют канал миграции в Европу через Россию.

«Конечно, мы можем получить ситуацию, когда люди из Афганистана пойдут через сухопутные границы, через Россию. Надеюсь, что этого не будет. Надеюсь, что российские власти поведут себя ответственным образом и не допустят, чтобы кризисная ситуация такого типа возникла на сухопутном пути», — сказал он на пресс-конференции после встречи глав стран «вишеградской группы» (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), которая прошла в Будапеште.

Дуда при этом пригрозил Белоруссии санкциями, если будет организована доставка мигрантов из Афганистана воздушным путём.

«Конечно, такая опасность существует. Если власти захотят сгенерировать подобный кризис через авиационное сообщение с Афганистаном, то, конечно, сгенерируют его. А это требует активных действий со стороны белорусского режима, и если этот режим будет действовать таким способом, то я глубоко убеждён, что будет реакция со стороны международного сообщества, прежде всего со стороны Европейского союза — через создание твёрдого режима санкций, которые попросту заблокируют практики такого типа», — цитирует президента Польши РИА Новости.

Ранее польский сенатор Кшиштоф Мруз сообщил о планах Варшавы начать строительство заграждения на белорусско-польской границе из-за ситуации с мигрантами с Ближнего Востока.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усомнился в том, что миграционный кризис на границе двух стран можно урегулировать таким путём.