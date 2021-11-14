Боррель усомнился в пользе стены на белорусско-польской границе
- Reuters
«Сейчас в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены. Но проблемы мигрантов не будут решены с их помощью», — приводит слова Борреля РИА Новости.
Ранее замглавы МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил в интервью телеканалу ОНТ об отсутствии серьёзных усилий со стороны Европейского союза по выстраиванию диалога для решения миграционного кризиса.
При этом, по словам официального представителя внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали, в ЕС поддерживают контакты по мигрантам с Минском.