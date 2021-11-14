Боррель усомнился в пользе стены на белорусско-польской границе

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Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши нельзя решить путём строительства стены. Такое мнение в интервью телеканалу France24 высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель усомнился в пользе стены на белорусско-польской границе
  • Reuters

«Сейчас в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены. Но проблемы мигрантов не будут решены с их помощью», — приводит слова Борреля РИА Новости.

Ранее замглавы МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил в интервью телеканалу ОНТ об отсутствии серьёзных усилий со стороны Европейского союза по выстраиванию диалога для решения миграционного кризиса.

При этом, по словам официального представителя внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали, в ЕС поддерживают контакты по мигрантам с Минском.

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