В МИД Белоруссии заявили об отсутствии у ЕС желания решать ситуацию с мигрантами

Замглавы МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил в интервью журналисту белорусского государственного телеканала ОНТ Игорю Туру, что не замечает серьёзных усилий со стороны Европейского союза по выстраиванию диалога для решения миграционного кризиса.

«Мы не видим никаких усилий со стороны Евросоюза на сегодняшний день решать эти проблемы», — цитирует Алейника РИА Новости.

Он отметил, что на настойчивые попытки наладить диалог с Европой и провести консультации по миграционному вопросу Белоруссия не получает положительной реакции.

Ранее постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заверил в готовности Минска к сотрудничеству с Евросоюзом по вопросу обеспечения безопасности на границе.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на брифинге в Брюсселе заявила, что Евросоюз поддерживает контакты по мигрантам с властями Белоруссии.