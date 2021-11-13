В МИД Белоруссии заявили об отсутствии у ЕС желания решать ситуацию с мигрантами

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Замглавы МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил в интервью журналисту белорусского государственного телеканала ОНТ Игорю Туру, что не замечает серьёзных усилий со стороны Европейского союза по выстраиванию диалога для решения миграционного кризиса.
В МИД Белоруссии заявили об отсутствии у ЕС желания решать ситуацию с мигрантами
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«Мы не видим никаких усилий со стороны Евросоюза на сегодняшний день решать эти проблемы», — цитирует Алейника РИА Новости.

Он отметил, что на настойчивые попытки наладить диалог с Европой и провести консультации по миграционному вопросу Белоруссия не получает положительной реакции. 

Ранее постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заверил в готовности Минска к сотрудничеству с Евросоюзом по вопросу обеспечения безопасности на границе.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на брифинге в Брюсселе заявила, что Евросоюз поддерживает контакты по мигрантам с властями Белоруссии.

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