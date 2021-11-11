ЕС поддерживает контакт с властями Белоруссии по поводу мигрантов

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на брифинге в Брюсселе заявила, что Евросоюз поддерживает контакты по мигрантам с властями Белоруссии.

«Мы связались с властями в Минске через их дипломатическую миссию в Брюсселе, и наше представительство в Минске пытается вести диалог. Мы делаем, что можем, чтобы вести диалог с ними», — цитирует её ТАСС.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что Минск готов вести взаимоуважительный диалог с Евросоюзом и ООН, в том числе на тему возвращения мигрантов с Ближнего Востока на родину.

11 ноября представитель ООН в Белоруссии назвал катастрофической ситуацию с мигрантами на границе.